Названы популярные города для путешествий с собаками

Сочи, Анапа и Санкт-Петербург оказались самыми востребованными направлениями для путешествий с собаками в августе 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования отелей и квартир «Твил». По его данным, в названных городах чаще всего бронируют жилье туристы с домашними питомцами.

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В топ-10 востребованных направлений также вошли Геленджик, Ейск, Голубицкая и Джубга в Краснодарском крае, Феодосия и Ялта в Крыму, Москва.

Самым дешевым в августе для отдыха оказался Ейск, где в среднем проживание стоит 2861 рубль за ночь, самым дорогим — Геленджик. Там за ночь придется отдать 5603 рубля.

Россияне с домашними питомцами в среднем путешествуют от четырех до восьми дней, отмечается в исследовании.