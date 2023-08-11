Сочи и Таиланд впервые свяжут прямым авиасообщением

Сочи и Таиланд с 20 августа впервые свяжут прямым авиасообщением
Российская авиакомпания Azur Air расширяет географию вылетов в Таиланд и запускает полетную программу на Пхукет из Сочи.
Самолеты из российского курорта на тайский начнут летать с 20 августа. До середины осени их частота составит один раз в 10 дней, сообщает пресс-служба перевозчика.
Продажи билетов открыты в составе комплексного продукта у туроператоров - партнеров авиакомпании.
Отмечается, что для аэропорта Сочи полеты в Таиланд являются новым направлением, ранее полеты по данному маршруту не выполнялись. До 2020-го Azur Air совершала единичные рейсы в королевство из Краснодара, в частности в Паттайю.
Воздушная гавань Сочи имени Севастьянова входит в пятерку лидеров по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, введенных с 2022 года, сочинский аэропорт стал главным южным международным авиахабом РФ, так как остался единственным работающим из четырех аэропортов на Кубани.