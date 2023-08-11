Москва стала вторым по популярности среди туристов регионом России

Москва вошла в число самых популярных туристических направлений летом 2023 года: по оценкам Ассоциации туроператоров России , она занимает второе место по количеству путешественников, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По прогнозам ассоциации, в Краснодарский край этим летом отправятся около 10 млн туристов и столько же – в совокупности в Москву и Санкт-Петербург. При этом в столице, как ожидают эксперты, до начала осени побывают 6,4 млн путешественников. Это на несколько сотен тысяч больше, чем прошлым летом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году российские туристические направления продолжают набирать популярность. Особенно заметно это на примере гостиничной отрасли, которая стабильно растет. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первые полгода в гостиницах страны остановились более 35 млн человек. Это на 13% больше, чем за такой же период прошлого года, и на 15% превосходит показатели до пандемии. Загрузка в московских отелях тоже постепенно увеличивается, в пиковые летние и праздничные дни превышая 70%. При этом среднегодовой показатель – более 60%.