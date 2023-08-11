Российским туристам рассказали, как ускорить акклиматизацию

Адаптация к новому климату занимает от четырех дней до нескольких недель, однако этот срок можно сократить, рассказала изданию «Подмосковье сегодня» врач общей практики Мария Беляева. По ее словам, ускорить акклиматизацию отдыхающих в другой стране помогут соблюдение режима сна, прогулки и активные физические упражнения.

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Соблюдайте режим сна. Желательно исключить дневной сон, чтобы лучше высыпаться и планировать свой день. При этом выполняйте простые упражнения или активно гуляйте, чтобы достичь умеренной физической нагрузки, — сказала медик.

Кроме того, легче адаптироваться к новому климату поможет отказ на первое время от вредных привычек: алкоголя и курения. Также Беляева посоветовала с осторожностью принимать незнакомые медпрепараты и непривычную пищу, пить меньше кофеиносодержащих напитков, заменив их чистой водой.