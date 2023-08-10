Запреты для стюардесс, о которых вы не подозревали
Эти девушки и молодые люди — те, кто встречает вас с улыбкой на борту и следят за тем, чтобы ваш полет прошел максимально комфортно. При этом сами бортпроводники зажаты в строжайшие рамки. Мы собрали топ самых необычных запретов, с которыми приходится мириться членам экипажа.
Никаких просьб о помощи
Сами бортпроводники обязаны прийти на помощь любому из пассажиров, однако сами не имеют права обращаться к пассажирам, если необходима помощь самим членам экипажа. Несмотря на то, что стюардессы — довольно хрупкие девушки, они не могут просить мужчин в салоне помочь с багажом. С любой проблемой член экипажа должен справиться самостоятельно. Как правило, на помощь девушкам-коллегам приходят мужчины-бортпроводники. Поэтому даже не предлагайте поднять тяжелые сумки — девушка откажется в любом случае.
Не держать руки в карманах
Иногда хочется на автомате положить руки в кармане, особенно если задумался, но вот стюардессам приходится держать себя в руках — держать руки в карманах членам экипажа строго запрещено. Стюардессы могут вытянуть руки по швам или же спрятать за спину, но никаких карманов и скрещенных рук на груди! В противном случае подобное поведение посчитают грубым нарушением правил.
Покрытие на ногтях
Наверное, все слышали о том, что стюардессы не могут себе позволить яркие и длинные ногти. Все, чем могут ограничиться девушки данной профессии — аккуратные ногти квадратной формы с нейтральным покрытием. Чего не скажешь о макияже, ведь одним из правил является активный макияж губ, как правило, это красная матовая помада, а также яркий макияж глаз. Кстати, наращивать ресницы девушкам также запрещено, так как в экстренной ситуации стюардессе не должны помешать искусственные ресницы, которые внезапно попадут в глаз. Возвращаясь к маникюру, большинство авиакомпаний требует наличие покрытия на ногтях, а потому девушкам так или иначе приходится ежемесячно посещать нейл-мастеров, благо нюдовая палитра сегодня довольно обширна.