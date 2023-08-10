Запреты для стюардесс, о которых вы не подозревали

Эти девушки и молодые люди — те, кто встречает вас с улыбкой на борту и следят за тем, чтобы ваш полет прошел максимально комфортно. При этом сами бортпроводники зажаты в строжайшие рамки. Мы собрали топ самых необычных запретов, с которыми приходится мириться членам экипажа.

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Никаких просьб о помощи

Сами бортпроводники обязаны прийти на помощь любому из пассажиров, однако сами не имеют права обращаться к пассажирам, если необходима помощь самим членам экипажа. Несмотря на то, что стюардессы — довольно хрупкие девушки, они не могут просить мужчин в салоне помочь с багажом. С любой проблемой член экипажа должен справиться самостоятельно. Как правило, на помощь девушкам-коллегам приходят мужчины-бортпроводники. Поэтому даже не предлагайте поднять тяжелые сумки — девушка откажется в любом случае.

Не держать руки в карманах

Иногда хочется на автомате положить руки в кармане, особенно если задумался, но вот стюардессам приходится держать себя в руках — держать руки в карманах членам экипажа строго запрещено. Стюардессы могут вытянуть руки по швам или же спрятать за спину, но никаких карманов и скрещенных рук на груди! В противном случае подобное поведение посчитают грубым нарушением правил.

Покрытие на ногтях