"Белавиа" продлила полетную программу в Мурманск

Прямые авиарейсы из белорусской столицы в российский город на Кольском полуострове Мурманск продлены компанией "Белавиа" до 30 марта 2024 года, сообщили БЕЛТА в руководстве воздушного перевозчика.

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Кстати, с сентября по март, подтверждают знатоки северных регионов Союзного государства, в крупнейшем городе мира за полярным кругом можно поохотиться за северным сиянием, осуществить романтическое путешествие в долгие полярной ночи, к суровым берегам зимнего моря.

А летом здесь стоит полярный день и два месяца 24 часа в сутки светит солнце. В порту Мурманска пришвартован первый в мире атомный ледокол "Ленин", за штурвалом которого туристам предлагают постоять.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", белорусская авиакомпания еще 23 мая открыла прямой рейс в Мурманск. Полеты продолжительностью два с половиной часа выполняются один раз в неделю. Стоимость полета в одну сторону стартует от 134 евро, в обе - от 244 евро (тариф Light).