Мать с сыном выгнали из гостиницы из-за запрета на детей

Мать с сыном, отправившиеся в путешествие по Ирландии, остались на улице в ночное время из-за запрета гостиницы на детей. Об этом сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что 27-летняя британка Хейли Смит (Hayley Smith) и 10-летний Коэн (Cohen) заранее забронировали и оплатили номер в отеле Altido в Дублине для двух человек. Однако по приезде туристке отказали в заселении с ребенком в связи с политикой гостиницы. Смитам пришлось искать другое место для ночлега в чужом городе, так как из Altido их в итоге выгнали.