Туристов предупредили об опасности на пляжах Пхукета

Туристов на популярном у россиян тайском острове Пхукет предупредили об экологической опасности. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.

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Уточняется, что несколько пляжей курорта Азии вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в том числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залило нефтью.

Местные жители и представители парка занялись устранением нефтяных пятен и сбором смоляных шариков на прибрежной территории. В целях безопасности туристам порекомендовали воздержаться от посещения этих мест.

По данным издания, Королевский военно-морской флот Таиланда провел вертолетную инспекцию для поиска нефти на поверхности воды, но ничего не обнаружил.