Турция, еще пару лет назад считавшаяся одним из самых доступных зарубежных направлений для россиян, сегодня стала очень дорогой. Стоимость туров в эту страну достигла максимума с 2001 года. Цены на отдых в ряде стран СНГ тоже бьют рекорды. NEWS.ru рассказывает, где можно относительно недорого отдохнуть этой осенью в России и за границей.

Как подорожал отдых в Турции

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Стоимость туров в Турцию из России в июле 2023-го достигла исторического максимума с начала 2001 года, составив в среднем 83,4 тыс. руб., свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения: в 2001 году стоимость туров в Турцию составляла в среднем 11 тыс. руб. и постепенно повышалась вплоть до настоящего времени. В январе 2023-го она достигла 52.1 тыс. руб.

Отдых для россиян в Турции дорожал ежемесячно, резкое повышение цен было зафиксировано еще в этом мае, когда они взлетели с 69 тыс. до 76,2 тыс. руб. В июне стоимость поднялась уже до 81,1 тыс., а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тыс. — до 83,4 тыс. руб.

Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран, среди которых Белоруссия (рост до 29,3 тыс. руб.), страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия, рост до 54.5 тыс.руб.) и Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, рост до 63,3 тыс руб.)

Где дешевле отдыхать этой осенью В России

Важно понимать, что во многом подорожание Турции обусловлено не повышением цен как таковых, а падением курса рубля к доллару и евро (цены на туры в Турцию привязаны к евро), объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Поэтому отдых в России, конечно, окажется дешевле.

В числе недорогих направлений этой осенью: курорты Краснодарского края — для тех, кто предпочитает пляжный отдых, Подмосковье — для тех, кто не хочет далеко уезжать от дома, а также Карелия и туры по «Золотому кольцу» — для любителей экскурсионных туров.

Средний чек на пляжный отдых (Адлер, Сочи, Геленджик, Анапа) за год вырос на 6-10%. По словам Ромашкина, российские туристы как правило едут на 10 дней, выбирают двухразовое питание и проживание в отеле категории 3*. Осенью такая поездка обойдется в 30-35 тыс. на человека, а с перелетом до Сочи — около 50 тыс. (аэропорты Симферополя и Анапы не работают).

Еще дешевле будет стоить отдых в Крыму — 28-32 тыс. на человека без билетов на проезд. По словам Ромашкина, за год Крым стал доступнее для россиян на 15%. На этом, безусловно, сказались удары по Керченскому мосту , диверсии на железнодорожных путях и тому подобные события в регионе.

Недельный отдых в Подмосковье обойдется в 25 тыс. руб. (двухразовое питание, категория отеля 3-4*). Кроме того, в ассортименте туроператоров — большой выбор экскурсионных туров. Самое бюджетное направление—- «Золотое кольцо». Стоимость 4-5-дневного автобусного тура из Москвы составляет около 20 тыс. В эту сумму входит проезд, двухразовое питание, экскурсии и ночлег в недорогих отелях.

За границей

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, продолжающееся ослабление рубля по отношению к доллару и евро может нивелировать эффект сезонного снижения цен на период бархатного сезона. Как правило, осенью стоимость туров в Турцию снижается на 10-20%. Однако в этом году разница между ценой путевок в начале высокого сезона и в начале осени может оказаться идентичной, говорит Мурадян.

В качестве альтернативных вариантов можно рассмотреть Египет, Тунис, Бахрейн, Таиланд.

Стоимость туров Египет начинается от 75 тыс. руб. на человека (включая перелет, проживание в отеле категории 3* и двухразовое питание). В Тунис и Таиланд — от 88 тыс. на человека (включен перелет, проживание в отеле категории 3*, завтраки). Еще одно относительно недорогое направление — Бахрейн. Цены на туры в эту страну стартуют от 77 тыс. на человека (включен перелет, проживание в отеле категории 4*, завтраки).

Как можно сэкономить на отдыхе

Лайфхак номер один — покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу.

Кроме того, у многих туроператоров действуют так называемые программы раннего бронирования. Как правило, акции стартуют еще в конце лета или начале осени и проводятся в несколько этапов, со сменой которых происходит снижение скидки. Но этот вид экономии подходит только для тех путешественников, которые планируют свой отдых хотя бы за несколько месяцев.

Если турист организовывает отдых самостоятельно, без помощи туроператора, то билеты тоже лучше брать заранее (конечно, когда человек уверен в датах поездки). Билеты на поезд чаще всего стоят дешевле на старте продаж. Билеты на самолет (как и на поезд) наверняка будут дешевле на сайте авиакомпании, а не на том или ином агрегаторе. Правда, именно агрегаторы позволяют сравнить цены и увидеть все доступные варианты от разных авиакомпаний на нужные даты. Чтобы успеть приобрести билет по самой низкой цене, можно подписаться на социальные сети и рассылки предпочитаемых агрегаторов и перевозчиков.

Также в целях экономии стоит покупать невозвратные билеты и ловить места на чартерах — особенно те, что, очевидно, уже не раскупят - на них могут запустить скидки).

При поиске билетов и бронировании отелей смотреть лучше не только выбранные даты, но и соседние. Цена может значительно отличаться. В отелях часто есть разница в тарифе в будни и в выходные. Также не стоит забывать следить за скидками и акциями на сайтах гостиниц.

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