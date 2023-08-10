Российские туристы смогут отправиться в Китай по групповому безвизу

Туристы из России смогут со следующей недели поехать в Китай по групповому безвизовому механизму. Об этом заявил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, его слова приводятся на сайте министерства.
«Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — сказал директор департамента.
До этого посольство КНР в России сообщило, что российским туристам и некоторым другим категориям заявителей не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения визы в Китай.
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