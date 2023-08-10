Россияне стали реже бронировать премиальные отели в Турции

«...Средний бюджет на поездки у клиентов остается без изменений в рублевом эквиваленте...туристы, которые в прошлом году могли себе позволить отели высокого уровня, были вынуждены рассматривать более бюджетный сегмент или переориентироваться на другие, преимущественно долларовые направления, например ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы», – привела АТОР комментарий туроператора Space Travel.