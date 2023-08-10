Названы самые популярные направления для поездок в сентябре

Безусловно, объем путешествий снизится в части долгосрочных туров, так как многие начнут выходить на работу. Но в этом плане Золотое кольцо и близлежащие города-сателлиты по-прежнему будут получать своего туриста выходного дня, а благоприятная погода, как правило, этому способствует. Отдых в бархатный сезон — хорошая возможность не привязывать себя к пиковым месяцам и отдохнуть по более низкой цене, — добавил Мурадян.