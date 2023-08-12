В Сочи получили более миллиарда рублей курортного сбора
В Сочи объем курортного сбора превысил миллиард рублей с момента начала эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
"С 2018 года в Сочи проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, - говорится в сообщении. - За период эксперимента собрано уже более миллиарда рублей, из которых за первое полугодие 2023-го собрано порядка 296,4 миллиона, что составляет 71,5 процента от годового плана".
Напомним, размер курортного сбора составляет 50 рублей в день и оплачивается совершеннолетними туристами в день заезда. От уплаты освобождены льготные категории, жители Краснодарского края и те, кто находится в Сочи менее 24 часов.
"По поручению главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского взяли на контроль вопрос перечисления курортного сбора в бюджет Краснодарского края, - отметила первый заместитель главы города Светлана Калинина. - С начала года составлено более 350 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, работа в данном направлении ведется постоянно".
Как ранее писала "Российская газета", с нового года курортный сбор планируют ввести в Новороссийске и Туапсе.