В Сочи получили более миллиарда рублей курортного сбора

"С 2018 года в Сочи проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, - говорится в сообщении. - За период эксперимента собрано уже более миллиарда рублей, из которых за первое полугодие 2023-го собрано порядка 296,4 миллиона, что составляет 71,5 процента от годового плана".