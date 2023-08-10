Последствия аномального снегопада в Альпах сняли на видео

Итальянские Альпы бьют рекорды: метеорологи зафиксировали на популярном курорте самую низкую летнюю температуру за всю современную историю наблюдений. Видео с последствиями снежной бури опубликовано в телеграмм-канале BUYAN.

Запечатленные здания покрыты снегом, который раздувается по местности сильным ветром. Столбики термометров показывают непривычные для летнего сезона 10°C.

Владелец горного приюта слепил и поставил у входа снеговика с плакатом. На нем отражена дата и пожелания "Счастливого Рождества!".