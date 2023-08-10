Туристы провели ночь в мечети Махачкалы из-за задержки рейса

Свердловские туристы не смогли вылететь из Махачкалы в ночь на 10 августа, и им пришлось просить ночлега в местной мечети.

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Вылет должен был состояться в 1:20 рейсом авиакомпании Red Wings, но его сдвинули на десять часов вперед. В позднее вечернее время пассажиры не смогли дозвониться до оператора на горячей линии, в итоге сто человек оказались предоставлены сами себе в ночном аэропорту Дагестана.

Когда появился представитель перевозчика, то он предложил людям пойти в мечеть, рассказала СМИ одна из пассажирок. В итоге люди нашли мечеть около трех часов утра, но вскоре и оттуда их выгнали, потому что на рассвете мусульманам нужно было помолиться.

Однако и в 11 часов самолет не вылетел. На сайте аэропорта вылет запланирован в 12:40 с прилетом в Кольцово в 17 часов. Таким образом, задержка составит 12 часов.