Грузовой самолет авиакомпании Kalitta Air при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, застрял в траве и попал на видео. Кадры опубликованы на странице пользователя @FirmaCat в Twitter.

Издание AirLive уточняет, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 7 августа, с Boeing 747 в международном аэропорту Нинбо Лишэ в Китае. Воздушное судно выполняло рейс из американского Анкориджа.

По данным источника, в результате инцидента никто не пострадал, самолет получил незначительные повреждения. Ведется расследование обстоятельств случившегося. Известно также, что аэропорт был закрыт, а остальные рейсы в этот день — отменены.