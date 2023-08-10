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На популярном курорте Крыма отдыхающим за деньги предлагают лежачие места в тени

Отдыхающим на пляже в Феодосии начали продавать лежачие места в тени. Об этом сообщает канал "ЮГ-24".

На пляжах Феодосии начали продавать места в тени
© Unsplash

Возле теневого навеса появилась деревянная табличка с расценками. Так, за 150 рублей можно расположиться в тени, а за 300 рублей – сделать то же самое, но уже на шезлонге.

ЮГ-24

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Пользователи по-разному восприняли нововведение. Одни усомнились в законности предоставляемых услуг, а другие отнеслись к ним с пониманием.

"Так в прошлом году также было вроде везде", "150 рублей не большие деньги. Не нравится, что деньги берут? Постройте сами навес всем желающим лежать в тенечке", "А это вообще законно?!", – такие комментарии оставили фолловеры под постом.

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