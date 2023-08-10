На пляжах Феодосии начали продавать места в тени

На популярном курорте Крыма отдыхающим за деньги предлагают лежачие места в тени
Отдыхающим на пляже в Феодосии начали продавать лежачие места в тени. Об этом сообщает канал "ЮГ-24".
Возле теневого навеса появилась деревянная табличка с расценками. Так, за 150 рублей можно расположиться в тени, а за 300 рублей – сделать то же самое, но уже на шезлонге.
ЮГ-24
Пользователи по-разному восприняли нововведение. Одни усомнились в законности предоставляемых услуг, а другие отнеслись к ним с пониманием.
"Так в прошлом году также было вроде везде", "150 рублей не большие деньги. Не нравится, что деньги берут? Постройте сами навес всем желающим лежать в тенечке", "А это вообще законно?!", – такие комментарии оставили фолловеры под постом.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие вещи можно увозить с собой из гостиницы без угрызений совести.
Рамблер: главные новости