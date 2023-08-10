РФ и Сейшелы обсуждают увеличение количества прямых рейсов

"Отмечаем рост туристического потока из России, чему в значительной мере способствует прямое авиасообщение по маршруту Москва - Виктория, а также подписанное в 2015 году соглашение об отмене визовых требований между нашими странами, - указали в диппредставительстве. - С учетом стабильного роста туристического потока на данном направлении вопрос увеличения количества рейсов рассматривается в настоящее время профильными ведомствами двух стран".