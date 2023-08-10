Названы вещи, которые можно увозить с собой из отеля

Не запрещено забирать с собой из номера гостиницы одноразовые косметические средства, а из ресторана – фрукты и выпечку. Об этом сообщает "Турпром" с ссылкой на бывшего менеджера отеля Мелли.

© Unsplash

По ее словам, можно без угрызений совести увезти с отдыха шампунь, кондиционер и мыло, имеющиеся в номере. Однако не стоит самовольно забирать их из тележки горничной без ее спроса. Лучше обратиться к персоналу гостиницы с соответствующей просьбой – они вряд ли откажут.

Что касается еды, то, как правило, нет ничего вопиющего в том, чтобы унести с собой в номер булочку или пару кусочков фруктов. В этом деле главное не злоупотреблять, обратила внимание менеджер.