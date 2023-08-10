Туроператоры озвучили стоимость отдыха на Кубе

На сегодняшний день Куба входит в ТОП-10 самых популярных направлений у россиян на летний и осенний период. Во сколько обойдется отдых в этом райском уголке в ближайшие месяцы, порталу RATA NEWS рассказали туроператоры.

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Так, стоимость авиабилетов из Москвы в Варадеро у авиакомпании Nordwind начинается от 52 300 рублей в текущем месяце. В следующем перелет подорожает примерно на 10 000 – 15 000 рублей. У "России" цены примерно такие же.

Что касается самих туров, то 1 неделя отдыха на двоих в Варадеро в четырехзвездочном отеле с концепцией "все включено" обойдется в 260 000 рублей с перелетом. А комбинированный тур в Гавану и отдых в Варадеро на аналогичных условиях – в 280 000 на 9 ночей.

Также клиентам предлагаются пакеты с перелетом на бортах Conviasa из Москвы в Гавану в период c 10 сентября 2023 года по 19 апреля 2024 года. В сентябре нижняя планка стоимости тура составляет 123 000 рублей на человека при размещении в отеле 4 звезд.