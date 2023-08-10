Количество рейсов в Европе впервые с начала пандемии превысило 1 млн

По данным Европейского провайдера услуг аэронавигационного обслуживания и организации воздушного движения (ОрВД) Eurocontrol, в июле 2023 года количество выполненных в европейских странах рейсов превысило миллион в месяц. Это произошло впервые с начала пандемии.

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В половине из 41 государства- члена организации, в частности в Юго-Восточной Европе, уровень трафика был на уровне июля 2019-го или выше.

Аномальные погодные условия в регионе повлияли на работу авиакомпаний. Задержки при организации потоков воздушного движения в июле, когда Европа пострадала от частых гроз и экстремальной жары, более чем в 2,5 раза превысили показатель прошлого года.

С сентября 2022-го Eurocontrol усилил взаимодействие с перевозчиками, поставщиками аэронавигационных услуг, аэропортами и военными для подготовки к сложному лету 2023 года в условиях повышения спроса на поездки, сокращения европейского воздушного пространства на 20% из-за украинского конфликта и потенциальных сбоев в работе.

Авиакомпании, которые отчитались о квартальных результатах в последние недели, указывают на более спокойный летний сезон 2023 года благодаря мерам, принятым аэропортами для повышения численности персонала и лучшего управления потоками пассажиров, а также подготовительным мероприятиям самих перевозчиков, пишет «ATO.ru».