Назван знак, свидетельствующий о беспокойстве пилота о полете

Эксперт по путешествиям Майкл Гебики назвал пассажирам знак, который свидетельствует о беспокойстве пилота о полете. Об этом сообщает новозеландский портал Stuff.

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По словам Гебики, пассажирам стоит начать волноваться, когда выпадают кислородные маски. Эксперт отметил, что это може говорить о падении давления в кабине или утечку:

"Пилот, вероятно, спустится на более низкую высоту, где доступно больше кислорода".

Также Гебики отметил, что не стоит бояться тряски в салоне самолета:

"Пока вы пристегнуты ремнем безопасности, это не является большой проблемой".

Кроме этого, эксперт по путешествиям добавил, что не стоит переживать, когда старший бортпроводник ходит по проходу и заглядывает в иллюминаторы. По его словам, сотрудника авиакомпании могли просто попросить таким образом проверить двигатели самолета.