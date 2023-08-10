Туристы удивились, что их документы в визовом центре Испании хранят на полу

Туристы, желающие оформить испанский шенген, удивились тому, как обращаются с документами заявителей в новом московском офисе визового центра. «Полный бардак, всё валяется на полу – это нонсенс», – сообщила редакции TourDom.ru одна из клиенток, которая сняла происходящее на видео.

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Пакеты с документами размещают стопками возле стены. Такой необычный способ хранения виден прямо из коридора сквозь стеклянные перегородки офисного центра. Очевидцы считают, что это еще одна из издержек переезда ВЦ на новый адрес – шкафы, видимо, завезти ещё не успели.

Некоторые туристы оценивают происходящее не столь критично – главное, чтобы визы выдавали. «Ну, чего страшного? Документы же лежат в файлах, а не просто так. Да и на чистом полу. Нормальная ситуация для переезда», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Да, может, всегда так было. Просто стены были непрозрачные», – шутят участники обсуждения.

Ранее туристы сообщали о других проблемах, которые принесла смена адреса ВЦ. Некоторые заявители заметили, что их документы после подачи подозрительно долго не отправляют в консульство.

Кроме того, желающие оформить испанскую визу несколько недель не видели новых слотов на подачу документов: