Названа цена самого дорогого авиабилета из России на Мальдивы в Новый год

Самый дорогой авиабилет из России на Мальдивы на Новый год обойдется в сумму от 1,83 миллиона рублей. Как Ассоциации туроператоров России (АТОР), за такую сумму можно будет приобрести билет в бизнес-класс на одного пассажира в обе стороны.

По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, внедорожник Haval Jolion I в комплектации Comfort стоит от 1,82 миллиона рублей.

В АТОР отметили, что цены на перелет по указанному направлению после новогодних каникул сильно снизятся. Так, во второй половине января купить билет в обе стороны можно будет за 106 тысяч рублей за одного человека.