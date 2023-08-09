Туристы не знают, как выехать из Анапы в августе

Отдыхающие на курортах Краснодарского края обсуждают отсутствие билетов на «Ласточки» Анапа – Сочи вплоть до конца сентября. Скоростная электричка – один из способов добраться до аэропорта Адлера, откуда туристы могут вылететь в свой город. Она отправляется из Анапы в 05:00 и идет 7 часов 40 минут.

© Tourdom

Ближайший день, на который еще можно забронировать место, – 24 сентября. По состоянию на 18 часов 9 августа на эту дату в наличии оставалось 21 место. Впрочем, это количество уже не позволяло заказать хотя бы два кресла рядом.

Видео дня

Многие пассажиры говорят, что покупали билеты на «Ласточку» заранее. «Мы ехали в конце июля на ней, а покупали аж в мае. В начале июня все уже было раскуплено до середины августа». «Я сначала на электричку билеты купила туда и обратно. И только потом на самолёт».

«Почему бы не пустить дополнительный состав хотя бы на время высокого сезона, пока аэропорт в Анапе закрыт?» – недоумевают отдыхающие.

Впрочем, они отмечают, что есть и другие варианты добраться до сочинского аэропорта. В частности, можно выехать со станции Тоннельная, она расположена недалеко от Анапы ближе к Новороссийску. Но оказалось, что и здесь трудности с местами. Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет, – 26 августа. На этот день осталось лишь три кресла. Свободных мест много пока только на 31-е число и далее.

Другой способ добраться из Анапы до аэропорта – поехать на обычной электричке Туапсе – Адлер. «Но в них прямо битком, влезть порой совсем нереально, тем более с вещами».

На поезда дальнего следования, отправляющиеся с анапского вокзала в Москву, в период с 26 по 31 августа также не удается найти билеты. Лишь по одной полке в плацкарте удалось обнаружить на 31 августа и на 1 сентября, в другие даты все составы на 100% загружены.

Отдыхающим можно посоветовать обратить внимание на более ранние или поздние даты. В частности, 25-го числа в поезде № 155С есть в наличии 29 плацкартных мест, в том числе нижние, да еще и в одном вагоне. 24 августа можно уехать в Москву в купе, выбрав один из 13 свободных вариантов. На 3 сентября осталось шесть мест в купейных и семь – в плацкартных вагонах.