Сотни туристов провели ночь на горе из-за поломки подъемника

Сотням туристов пришлось провести ночь на горе в Канаде из-за поломки подъемника. Об этом сообщает сайт телеканала CBC News.

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Источник уточняет, что инцидент произошел на вершине горы Салфер на юго-западе страны. Подъемник вышел из строя из-за отключения электроэнергии вечером в понедельник, 7 августа.

В управляющей работой подъемника компании Pursuit рассказали журналистам, что в момент остановки канатной дороги на вершине горы находилось от 400 до 500 человек.

«Нашей первоочередной задачей была эвакуация людей, застрявших в кабинах», — заявил представитель компании Марк Хендрикс (Mark Hendrikse).

По его словам, в этот же день была оказана помощь всем туристам, которые находились в кабинах, однако специалисты не смогли запустить подъемник для спуска людей, оставшихся на вершине горы. Их удалось забрать только утром во вторник, 8 августа.