Турист попал в ДТП на Бали и задолжал 35 млн рублей

Австралийский турист попал в ДТП на мотоцикле в Индонезии и задолжал за лечение 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей) из-за одной ошибки. Об этом сообщает Nine News.

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Уточняется, что Блейк Гиббс отдыхал на острове Лембонган, когда врезался в бетонную стену на мотоцикле, пролетев поворот. Мужчина получил перелом черепа и черепно-мозговую травму. В результате происшествия турист впал в кому.

В Медицинском центре Бали пострадавший получил необходимую помощь и после экстренной операции был доставлен в родной город в Австралии. Там его родные выяснили, что Гиббс не внес пункт про аварии с мотоциклами в туристическую страховку, поэтому расходы на лечение в Индонезии придется покрывать самостоятельно.