Блогер пожаловался на «конские цены» на любимом курорте богачей

Известный российский блогер Юрий Хованский пожаловался на «конские цены» на Сейшельских островах. Своим опытом он поделился с подписчиками на YouTube-канале.

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Хованский рассказал, что отпуск на любимом курорте богачей в отеле all-inclusive обошелся ему в 1,2 миллиона рублей. По его словам, идея взять «все включено» была стоящей, потому что цены на Сейшелах «конские». Например, один коктейль «Маргарита» стоит порядка двух тысяч рублей.

«Как русский человек, я начал узнавать, что входит во "все включено", чтобы не облажаться. Вроде как, все практически. Предупредили, что есть дополнительные услуги, например, спа. А так, в целом ешь, пей, мини-бар бесплатно обновляют раз в день», — сказал блогер.

Он добавил, что «разгулялся» и, увидев корзину для грязного белья, решил отдать вещи в чистку. В итоге ему выставили счет на 57 евро (около шести тысяч рублей по курсу на 9 августа) за стирку нескольких футболок и трусов.

Блогер также решил воспользоваться платными услугами и сходить в спа-центр. Он предварительно изучил цены и удивился, насколько они низкие. Только позже Хованский понял, что их стоимость была указана не в сейшельских рупиях, а в евро.

«Таким образом, у меня была самая дорогая стирка в моей жизни и самый дорогой массаж лица», — посетовал Хованский.