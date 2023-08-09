Китай освободил российских туристов от сдачи отпечатков пальцев

Посольство Китая в России до конца года отменило сдачу отпечатков пальцев для некоторых соискателей виз, сообщается на сайте дипмиссии, передает РИА «Новости».

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От сдачи биометрии с 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года освобождаются получатели однократных или двукратных виз. Речь идет о разрешениях на въезд для деловых, семейных, транзитных целей и для членов экипажей.

Как писала «Парламентская газета», с 1 августа начал действовать безвизовый режим для туристических групп, направляющихся из России в Китай. Власти Китая собираются запустить эту возможность для своих туристов позднее, «тестовая группа» путешественников отправится в Россию 10 августа.

В июле стороны окончательно определили список российских туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп. В перечне 364 компании, из них 65 — московские.