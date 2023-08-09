Туристов не пустили в Таиланд из-за порванной страницы в паспорте

4 августа отец, мать и их дочь с другом прибыли в аэропорт с намерением через несколько часов оказаться в Таиланде. Но при проверке документов, девушке отказали в посадке на самолет из-за дефекта на одной из страниц паспорта.

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Родители не захотели оставлять дочь в такой ситуации, и тоже отказались от полета. А возлюбленный британки не стал менять планы, и улетел в Таиланд один, сообщает издание The Manchester Evening News.

Примечательно, британцы недолго думая купили в аэропорту билеты в Турцию. И тут порванная страница в паспорте никого не смутила.