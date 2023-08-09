Туры в Калининградскую область на осень подорожали. Несмотря на это, спрос на путешествия в регион в сезоне вырос на 15-20%. Об этом пишет АТОР в среду, 9 августа.

По данным участников рынка, в сравнении с прошлым годом туры подорожали на 10-20%. Драйвером процесса выступили цены на размещение, которые также не стоят на месте. Стоимость санаторных туров в 2023 году выросла на 10-15%, пляжных — на 20%, экскурсионные — на 10%. В среднем, экскурсионный тур в Калининградскую область на 4-5 дней обойдётся в 15-17 тыс. рублей на человека без перелёта.

На повышение спроса не повлияло и подорожание авиабилетов на 25-30% в сравнении с прошлым годом. В августе перелёт из Москвы в Калининград и обратно обойдётся в 19-20 тыс. рублей без багажа. На сентябрь билеты будут дешевле: если покупать их сейчас, можно уложится в 10 тыс. рублей на человека в обе стороны без багажа.