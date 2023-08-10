Туроператоры назвали цены на зарубежные направления осенью

Сентябрь – октябрь традиционно считаются бархатным сезоном на многих заграничных курортах. В это время года море еще теплое, туристов меньше, а цены ощутимо ниже летних. Разбираемся, в какие страны лучше всего отправиться этой осенью и во сколько обойдется такой отдых.

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Самые популярные направления

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Самым популярным морским направлением, несмотря на рост цен, остается Турция. Осенью там уже нет изнуряющей жары выше 30 градусов, однако море по-прежнему теплое и много фруктов. А главное – заметно сокращается количество туристов в связи с началом учебного года, рассказала Москве 24 директор турагентства "Тур-Коктейль" Юлия Нованова.

"Стоимость турпакета, куда входят перелет, проживание в пятизвездочном отеле, питание, трансфер, начинается от 70 тысяч рублей на одного человека за неделю", — отметила она.

В Египет же лучше всего ехать в октябре, только в этом месяце жара спадает. Температура воздуха не поднимается выше 30 градусов, температура воды – 26...28 градусов. Стоимость турпакета на неделю – от 65 тысяч рублей за одного человека.

Еще одно популярное у россиян осеннее направление – Объединенные Арабские Эмираты. Рекомендуется ехать туда в октябре и позже, чтобы избежать сильной жары (обычно в середине осени температура в ОАЭ не превышает отметку 35 градусов). Стоимость турпакета на одного человека на побережье Аджман, Рас-эль-Хайма – от 75 тысяч рублей.

Если же к морю ехать не хочется, то осенью можно выбрать экскурсионный маршрут по Узбекистану и Киргизии. В этих странах температура держится около 25 градусов, что идеально для долгих прогулок. Стоимость такого путешествия – от 55 тысяч рублей на человека, заключила эксперт.

Для любителей экзотики

Более необычные, далекие и дорогие направления этой осени – Мальдивы, Шри-Ланка, Африка. В этих местах температура осенью также становится более комфортной, а отели радуют путешественников выгодными предложениями. Об этом Москве 24 рассказала директор департамента туроператора Resort Holiday Марина Зубарева.

"Мальдивские острова – это отличное место, чтобы продлить себе лето. В это время года среднедневная температура не превышает 30 градусов, а отели предлагают скидки до 60% на отдых в сентябре и октябре", — отметила эксперт.

Средняя стоимость девятидневного тура в четырехзвездочном отеле с вылетом в начале сентября составит от 407 тысяч рублей за двоих. В него входят питание по системе "все включено", перелет, страховка и трансферы. Отдых в пятизвездочном отеле в середине сентября будет стоить 513 тысяч рублей на девять ночей за двоих.

Еще одно необычное направление – Шри-Ланка. Осенью там традиционно начинается туристический сезон, однако именно его разгар приходится на период с ноября по март. Таким образом, в сентябре и октябре можно забронировать путешествие по очень привлекательным ценам, подчеркнула Зубарева.

Помимо пляжного отдыха, Шри-Ланка может похвастаться отличными экскурсионными программами, в том числе сафари-парками", – добавила она.

Стоимость классического пакетного тура в конце сентября составит 246 тысяч рублей за двоих. В нее входят размещение в четырехзвездочном отеле, питание по системе "все включено", перелет регулярными рейсами, страховка и трансферы.

"Танзания и, в частности, остров Занзибар также могут стать прекрасным вариантом для путешествия осенью. Сентябрь и октябрь для Занзибара – время, когда заканчивается островная зима и начинается лето. Днем температура не превышает 29 градусов тепла, а ночью столбики редко опускаются ниже 25", – рассказала эксперт.