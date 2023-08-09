Россия расширит чартерные рейсы в Юго-Восточную Азию

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обратилось к отечественным авиакомпаниям с просьбой изучить возможность выполнения круглогодичных рейсов в Юго-Восточную Азию из различных аэропортов страны.

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В Росавиации отметили, что на начальном этапе это будут Таиланд, Лаос, Вьетнам и Малайзия, которые присоединятся к программам чартерных рейсов, связывающих Россию с Китаем и Индией, пишет газета «Известия».

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, необходимость расширения географии путешествий обусловлена растущим спросом на поездки в Россию со стороны азиатских туристов.

«С введением коллективного безвизового режима для Китая с 1 августа 2023 года турпоток значительно увеличится», – добавил Барзыкин.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии, вполне вероятно, что в перспективе осенью российское правительство может ввести такой режим и для Индии. И хотя поток в другие страны Юго-Восточной Азии незначителен, его может стимулировать введение электронных виз для более чем 50 территорий.