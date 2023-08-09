Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о том, что россияне стали чаще ездить в Таиланд летом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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По данным ассоциации, за июль Таиланд посетили почти 65 тысяч человек из России. В июне этот показатель составлял 50 тысяч. Таким образом, страна преодолела показатели, которые были до пандемии.

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что, согласно прогнозам, страну за 2023 год посетят 1,5 миллиона россиян. Прогнозы ТАТ называют цифру в 1,2 миллиона. В 2019 году эта цифра достигала 1,4 миллиона. Однако отмечается, что в 2024 году страна ожидает принять два миллиона туристов из России.