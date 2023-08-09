Группа немецких туристов уронила ценную скульптуру на вилле в северной Италии и попала на видео, сообщает канал CNN.

Управляющий виллой в городе Виджу Бруно Гольферини (Bruno Golferini) рассказал, что путешественники из Германии, арендовавшие виллу, решили сфотографироваться для социальных сетей. Двое из них залезли в фонтан, чтобы обнять статую итальянского скульптора XIX века Энрико Бутти, а третий толкнул ее палкой. После этого скульптура рухнула.

Вандализм попал на камеры видеонаблюдения. Туристы сразу съехали, а управляющий подал заявление в полицию. Гольферини отметил, что стоимость 150-летней статуи оценивается в 200 тысяч евро (примерно 21 миллион рублей по курсу на 9 августа). По его словам, владельцы виллы считали статую защитницей этого места. Восстановить фонтан будет трудно из-за дополнительных повреждений плитки.