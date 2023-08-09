Более 770 млн пассажиров воспользовались аэропортом Домодедово за всю его историю

За всю историю работы аэропорта Домодедово более 777 млн пассажиров выбрали аэропорт для путешествий, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

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«За 61 год через аэропорт Домодедово было перевезено пассажиров в количестве, сопоставимым с числом, эквивалентным 5 населениям России. Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, улучшаем инфраструктуру и качество сервиса. В этом году мы открыли новый сегмент пассажирского терминала, предназначенный для международных рейсов. Теперь созвучные с суммарным пассажиропотоком аэропорта Boeing 777 обслуживаются там. Только за последние 20 лет этот тип воздушного судна перевез порядка 17 млн пассажиров через наш аэропорт», — поделился директор аэропорта Домодедово Андрей Павлов.

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История авиагавани берет начало в 1962 году. В советское время Домодедово использовался для внутренних рейсов: в основном перелеты выполнялись в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, в Поволжье и на Урал. В 1992 году аэропорт стал обслуживать международные рейсы.

Сейчас маршрутная сеть Домодедова охватывает более 80 направлений для путешествий: 49 из них — по России, 22 — по странам ближнего зарубежья и 13 — по странам дальнего зарубежья.

Среди уникальных для Московского авиационного узла направлений, по которым можно отправиться в путешествие только из аэропорта Домодедово: Благовещенск, Братск, Бугульма, Курган, Кызыл, Норильск, Сабетта, Тобольск, Чита, Куляб, Ленкорань, Навои, Нукус, Тамчы, Кутаиси, Аддис-Абеба, Бахрейн, Касабланка, Кувейт, Шарджа и Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что почти треть всех поездок внутри страны совершены по пяти направлениям. Среди них на первом месте Москва и Московская область (каждое десятое путешествие), Краснодарский край (8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Ростовская область (4%) и Республика Татарстан (3%).

Согласно исследованию, на регионы Дальнего Востока пришлось 4% от туристических поездок по России за первые 7 месяцев 2023 года. В целом турпоток по России за этот период вырос на 9% в годовом сопоставлении.