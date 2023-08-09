Цены на отдых в России осенью станут ниже на 10-25%
Осенью этого года цены на отдых в России станут ниже сразу на 10-25%. Об этом сообщил туристический эксперт Алексан Мкртчян, передает BFM.Ru.
По его словам, отдых в зарубежных странах будет недоступен многим россиянам из-за нестабильного курса рубля. Зато в РФ местный отдых станет дешевле на 10-25%.
Вице-президент Альянса туристических агентств России советует посетить в сентябре Калининградскую область и Санкт-Петербург. Также он рекомендовал провести время на Черноморском побережье и в Приморье.
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