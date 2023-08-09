Россиянка сообщила об ужасных условиях в турецком отеле

Побывавшая на отдыхе в Кемере россиянка рассказала, как изменился привычный отдых в Турции. По ее словам, уехать из отеля хотелось сразу же после заселения.

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«Питание очень скудное. Есть макароны, немного зелени, на ужин нарезанные с обеда помидоры. Мяса почти нет. Вместо мяса – турецкие котлетки, которые повар скрупулезно выдает», – рассказала россиянка на YouTube-канале «Отдых от А до Я – Ксюша и Александр».

Привычного шведского стола в отеле не было – еду выдают повара. Если кто-то пытается положить что-то себе на тарелку самостоятельно, то повара сразу же указывают на место, иногда агрессивно.

Россиянка отметила, что персонал отеля вел себя по-хамски. По ее словам, сотрудники пытались диктовать гостям, когда им можно что-то снимать на камеру. Единственный плюс гостиницы – вид на море, заключила туристка.