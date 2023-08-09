Россиянам напомнили правила въезда в Грузию в 2023 году
Возобновление авиасообщения с Грузией упростило посещение закавказской республики для россиян. При этом для граждан существует ряд правил для въезда в страну.
В частности, чтобы попасть в Грузию россиянам нужен лишь действующий загранпаспорт. Если вы направляетесь на отдых с детьми, то вам необходимо оформить загранпаспорт для ребенка и взять его свидетельство о рождении.
Напомним, что между Грузией и Россией действует безвизовый режим, однако пребывание россиян в грузинском государстве не может превышать больше года. После этого срока гражданам необходимо покинуть страну, либо получить временный или постоянный вид на жительство.
В 2023 году добраться до Грузии можно тремя способами: перелет (прямое сообщение предоставляют авиакомпании Georgian Airways, «Аэрофлот», URAL Airlines и S7). Средняя стоимость прямого рейса туда-обратно составит около 64 тысяч рублей. Второй способ — поездка на машине (выехать из Москвы удобнее всего по платной трассе М-4 «Дон»). На бензин уйдет порядка восьми тысяч рублей. Третий способ — поездка на автобусе (рейсы осуществляются как из Москвы, так и из других городов). Дорога обойдется примерно в 7,5 тысячи рублей.
Кроме того, в Грузии не работают российские карты, платежи формально принимаются только китайской платежной системой UnionPay. Однако она не всегда работает, поэтому рекомендуется брать с собой наличные в валюте или рублях.
15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ грузинским туристам теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.