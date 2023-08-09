Россиянам напомнили правила въезда в Грузию в 2023 году

Возобновление авиасообщения с Грузией упростило посещение закавказской республики для россиян. При этом для граждан существует ряд правил для въезда в страну.

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В частности, чтобы попасть в Грузию россиянам нужен лишь действующий загранпаспорт. Если вы направляетесь на отдых с детьми, то вам необходимо оформить загранпаспорт для ребенка и взять его свидетельство о рождении.

Напомним, что между Грузией и Россией действует безвизовый режим, однако пребывание россиян в грузинском государстве не может превышать больше года. После этого срока гражданам необходимо покинуть страну, либо получить временный или постоянный вид на жительство.

В 2023 году добраться до Грузии можно тремя способами: перелет (прямое сообщение предоставляют авиакомпании Georgian Airways, «Аэрофлот», URAL Airlines и S7). Средняя стоимость прямого рейса туда-обратно составит около 64 тысяч рублей. Второй способ — поездка на машине (выехать из Москвы удобнее всего по платной трассе М-4 «Дон»). На бензин уйдет порядка восьми тысяч рублей. Третий способ — поездка на автобусе (рейсы осуществляются как из Москвы, так и из других городов). Дорога обойдется примерно в 7,5 тысячи рублей.

Кроме того, в Грузии не работают российские карты, платежи формально принимаются только китайской платежной системой UnionPay. Однако она не всегда работает, поэтому рекомендуется брать с собой наличные в валюте или рублях.