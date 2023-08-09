Россиянин побывал в Германии и рассказал о странном ритуале немцев в туалете

© Lenta.ru

Российский путешественник побывал в Германии и рассказал о странном ритуале немцев, который они проводят в туалетах перед приходом гостей. Своей находкой он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам россиянина, местные жители посыпают унитаз солью. Делается это для того, чтобы очистить сантехнику и избавиться от неприятного запаха, с чем неплохо справляется хлорид натрия.

«Так что немки просто посыпают внутреннюю поверхность унитаза (не в воду), а затем активно трут ее ершиком. Остается только смыть, и перед гостями уже не будет неудобно за налет и запах в унитазе», — пояснил путешественник.

Блогер добавил, что с помощью соли некоторые немки даже борются с засорами в раковинах: они засыпают ее в слив, заливают уксусом и затыкают пробкой на полчаса-час. Таким образом, как отметил россиянин, они экономят на дорогостоящих средствах для прочистки труб, которые могут стоить до десяти евро (около тысячи рублей).