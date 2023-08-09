Туроператоры рассказали, как изменился спрос на отдых в Крыму

Туроператоры и представители отрасли рассказали о том, как изменился спрос путешественников на отдых в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание опросило представителей туристической индустрии, чтобы выяснить, как изменились продажи путевок на полуостров. Участники индустрии заявили, что спрос упал на 25-45%.

Так, в "Алеане" отметили, что спрос на отдых в Крыму в июле и августе этого года остается на одном уровне. Однако по сравнению с прошлым годом продажи упали на 45%.

Также представители оператора отметили, что отдых в Крыму значительно дешевле, чем в Краснодарском крае. Средняя цена снижена на 30-50%. Там высказали уверенность, что Крым войдет в пять самых популярных пляжных направлений в России.

Сергей Ромашкин, гендиректор оператора "Дельфин", отметил, что бронирования в Крым начали падать еще в начале года. В итоге он назвал падение в 25-30% за все лето. Он также добавил, что в Крым продано уже 85% туров от годового прогноза.