Россиянка возмутилась загорающей топлес европейкой в Турции

«Девушка не просто скромно лежала на лежаке, а обнажилась до трусов и демонстративно ходила по береговой линии и "светила" своими достоинствами во все стороны. Если бы не огромное количество детей, особенно подросткового возраста, то мне было бы все равно, но тут и у меня закипело», — пожаловалась блогерша.