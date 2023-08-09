Сотни авиарейсов отменены в Японии из-за погоды

Из-за тайфуна «Канун», находящегося к востоку от острова Кюсю, в среду в Японии было отменено не менее 350 авиарейсов, сообщает телеканал NHK.

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Также движение скоростных поездов «Синкансэн» и паромное сообщение на юго-западе Японии были нарушены.

По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, более 9 тысяч домов в префектурах Кагосима и Миядзаки остались без электричества из-за обрывов линий электропередачи.

Тайфун «Канун» уже больше недели бушует на юге Японии, вызывая проливные дожди на островах Окинава и Кюсю. На прошлой неделе два человека погибли, а более 50 пострадали от последствий тайфуна в Японии.