Италия перестала выдавать россиянам визы одного типа

Италия пока не будет выдавать визы россиянам по программе Investor Visa for Italy. Информация об этом появилась на сайте министерства по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии».

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С этого момента граждане России и Белоруссии не смогут получить так называемые золотые визы.

«Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», — указано в сообщении на сайте ведомства.

По этой программе можно было получить вид на жительство в Италии в обмен на инвестиции. Человек, который внес серьезный вклад в развитие экономики страны, может претендовать на ВНЖ. Сейчас такая программа для граждан России и Белоруссии будет недоступна.