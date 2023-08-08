Геленджик в июле посетили более 1 млн человек
В июле город-курорт Геленджик посетили миллион туристов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
С 1 июля в городе побывали 1 млн и 56 тысяч человек. Рост составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле этого года в Геленджике побывали на 111 тысяч человек больше.
Сейчас места для размещения туристов заполнены почти на 93%. В домах отдыха и пансионатах рост загрузки вырос до 96% с 86%, в отелях с более 15 номерами и гостиницах – до 94% с 83%, в санаториях – до 99,8% с 98%, на базах отдыха – до 85% с 78%.
В пресс-службе городской администрации пояснили, что крупные санаторно-курортные предприятия заполнены более, чем на 100%. На курорте единовременно находятся более 97 тыс. отдыхающих.
С начала 2023 года Геленджик посетили 2 млн 214 тыс. человек. Места размещения в августе забронированы на 86,8%, на сентябрь – на 72,7%, октябрь – на 54,8%.