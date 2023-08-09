Туристы из Польши пожаловались на «маленькую Россию» в Таиланде

«Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве», — цитирует газета одного из них.

Как рассказала польская путешественница Анна, на острове постоянно встречаются названия магазинов, написанных на кириллице. Кроме того, отметила она, меню в ресторанах нередко бывает переведено на русский язык. Польская туристка также возмутилась поведением россиян, которые, по ее словам, очень громкие. Она добавила, что несколько раз с ней здоровались на русском языке, поскольку поляков часто принимают за россиян.