Россияне предпочитают отдыхать в отелях Турции, а не в апартаментах

В Анталье полиция и налоговая служба будут проводить точечные проверки жилья, которое сдается в аренду туристам, при этом зачастую – нелегально. Таких квартир в последнее время стало очень много, особенно в популярном у иностранцев районе Коньяалты. «И все они – под микроскопом. Мы очень внимательно изучаем информацию о незарегистрированных сделках», – заявил губернатор провинции Эрсин Языджи.

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На проблему, как сообщает издание Hurriyet, обратили внимание риелторы и представители гостиничного бизнеса. По словам Каана Кавалоглу, председателя Туристической ассоциации отельеров и управляющих Средиземноморья, количество ночевок в Анталье в этом сезоне выросло на 23%, при этом отели не заполнены. «Почему? Потому что 19% приходится на частные квартиры и дома. Даже состоятельные туристы, которые выбирали гостиничные виллы, сегодня предпочитают частный сектор», – сказал он, добавив, что все это серьезно сказалось на загрузке отелей выше среднего сегмента.

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А вот опрос, который мы провели в телеграм-канале «Крыша ТурДома», предложив выбрать в Турции между гостиницей и частным жильем, показал, что у наших читателей вариант отдыха в отеле находится в безусловном приоритете. За него проголосовали 69% подписчиков канала из более 4100 участвовавших в опросе. Отдых должен быть отдыхом, без готовки и походов по магазинам, считают наши читатели. Тем более цены на продукты в Турции кусаются. Вот один из комментариев: «Конечно, отель, питание и все остальное на побережье Средиземного моря не очень и дешево, поэтому однозначно отель». Другой турист столь же категоричен в своем ответе, но уже по другой причине: «Только отель. У тех, кто видел своими глазами городской пляж Белека, по поводу моего выбора не должно возникнуть никаких вопросов».

При этом за противоположный вариант – «Снимаю квартиру: это выгоднее» – отдали голос лишь 7% человек. Поклонники отдыха в частном секторе отмечают, что снимать квартиру предпочтительнее, если останавливаешься в Турции на длительный срок – от трех недель.