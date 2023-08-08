Свердловчане заплатили за отель в Абхазии, но остались без отдыха

«Мужчина попытался связаться с гостиницей по номеру, с которого ему звонили, но там перестали отвечать на звонки. Когда гражданин смог дозвониться до настоящего отеля, ему объяснили, что никакой брони нет, и он стал жертвой мошенников», — добавили в полиции.