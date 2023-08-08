Туристы перечислили минусы популярного рынка в Стамбуле

Одна из достопримечательностей старой части Стамбула – это Египетский рынок. Российские туристы рассказали, что их там впечатлило, а что не понравилось.

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«Действительно, красивый, яркий и красочный рынок. Когда ходишь по мену, то разбегаются глаза от разнообразия товаров и ярких цветов», – говорится в дзен-канале «Покажи мир. Истории из путешествий».

Египетский рынок не такой большой, как Гранд базар, но определенно стоит посещения, отметили туристы. Там очень красиво, со всех сторон тянутся ароматы специй, продается множество турецких сладостей.

Однако рынок стал обыденным туристическим метом, поэтому у него есть свои минусы. Турки очень много курят, поэтому базар заволочен табачным дымом. Также туристы назвали местных продавцов очень назойливыми и навязчивыми.