Эксперты перечислили правила безопасного отдыха у водоемов

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о правилах безопасного отдыха у водоемов. Эксперт отметил, что купаться нужно только на специально оборудованных пляжах. В таких местах, помимо спасателей, есть щиты со спасательными кругами.

Щетитин подчеркнул, что родители, которые отдыхают у водоема с детьми, должны держать их под присмотром и не отпускать в воду одних. Если ребенок плавает не очень хорошо, лучше использовать круги и нарукавники.

В свою очередь врач-нарколог Алексей Казанцев предупредил, что не стоит распивать алкогольные напитки на пляже. Алкоголь расслабляет мышцы и ухудшает координацию движений и скорость реакции, которые необходимы на воде.

Также эксперты отметили, что во время пляжного отдыха необходимо защитить кожу от солнечных ожогов, а также пить побольше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания, передает «360».

4 августа подмосковная студентка спасла жизнь шестикласснику, который начал тонуть в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в городском округе Клин. Мальчик был в парке без присмотра родителей, плавать он не умел, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».